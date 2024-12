Dall’alto la magia del Natale . E la sindaca diventa elfa acrobata

"Viviamo la magia del Natale". E così la sindaca di Firenze, Sara Funaro, si ’trasforma’ in elfa di Babbo Natale e si cala dalla facciata di Palazzo Vecchio per portare un sorriso e caramelle ai più piccoli. Ieri mattina, come da tradizione, in città è arrivato Santa Claus acrobata, accompagnato da simpatici elfi funamboli, grazie all’evento organizzato dal Comune in collaborazione con la Confcommercio fiorentina e EdiliziAcrobatica. "Siamo orgogliosi di riproporre quest’iniziativa che incarna lo spirito del Natale" dichiara Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Toscana, ricordando che il 6 gennaio dall’Arcone di piazza della Repubblica scenderà la Befana e le sue aiutanti.

L’evento, che ha richiamato tanti fiorentini e turisti in piazza della Signoria, è iniziato poco prima di mezzogiorno quando Babbo Natale e i suoi aiutanti sono scesi dalla Torre di Adinolfo, percorrendo tutta la facciata di Palazzo Vecchio, appesi a robuste funi. Nella discesa hanno srotolato un grande striscione con gli auguri alla città. E, una volta a terra hanno distribuito ai bambini le caramelle offerte da Conad e si sono resi disponibili per le foto di rito. "Partecipare a un evento così speciale per Firenze è per noi motivo di grande gioia" sostiene Anna Marras, Ceo di EdiliziAcrobatica. A presentare l’evento la conduttrice tv Carlotta Comparini, affiancata da ospiti come il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e il direttore Franco Marinoni, oltre alla sindaca. "Per festeggiare al meglio questo Natale, tutta Firenze si è messa insieme con mille iniziative diffuse in ogni luogo. Fondamentale il protagonismo del tessuto commerciale, di ogni singolo commerciante, dei centri commerciali naturali e delle associazioni di categoria che con sapienza e professionalità si impegnano e organizzano eventi di qualità davvero alta" ricorda Funaro che dedica l’evento di ieri ai più piccoli.