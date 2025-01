Da Signa alla Polonia: il sistema per i ticket elettronici è un successo

Sul trasporto pubblico della Pomerania (Polonia) viaggia il sistema di bigliettazione elettronica di Aep Ticketing Solutions. L’azienda, che ha la sua sede principale a Signa, ha infatti lavorato dal 2021 a oggi alle soluzioni sia per il trasporto su strada che su rotaia. "Si tratta di una grossa sfida, oggi diventata una meta raggiunta con successo, lavorando sodo dal 2021 – commenta Alessandro Sansone, ad di Aep -. La nostra fornitura ha riguardato 6.690 apparati hardware, di cui quasi mille dedicati al trasporto ferroviario, installati nel voivodato della Pomerania che include le tre grandi città Danzica, Gdynia e Sopot. Questo risultato rinsalda il nostro storico rapporto con Ads, uno dei più grandi partner di Aep, con cui abbiamo già realizzato il sistema della Skup Card, usato nella regione Slesia della Polonia". Il progetto è partito appunto nel 2021, quando l’impresa, leader da anni nel settore, ha vinto la gara, bandita da InnoBaltica e aggiudicata al consorzio temporaneo composto da Asseco Data Systems (Ads) e Aep, per 105 milioni di zloti (circa 23 milioni di euro). L’obiettivo è stato realizzare un sistema di bigliettazione, chiamato "Fala", inclusivo sia della tecnologia Emv contactless sia di quella Qr code. Tale progetto è il "sistema Fala" (Integrated Mobility Services Platforms), un metodo di pagamento unificato per il trasporto pubblico. Aep Ticketing Solutions è tra i leader internazionali nel campo della bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico.