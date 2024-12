Cure2Children, calendario 2025 con il film ’Io e te dobbiamo parlare’ per oncoematologia in Camerun

È stato presentato il nuovo calendario per l’anno 2025 con le immagini del film ‘Io e te dobbiamo parlare’, di Alessandro Siani e con Leonardo Pieraccioni. L’intero ricavato della vendita del calendario sarà devoluto alla Fondazione Cure2Children che opera in supporto ai bambini con tumori e gravi malattie del sangue e indirizzato interamente al progetto ‘Oncoematologia pediatrica in Camerun’, sostenuto dalla commissione Sanità del Consiglio regionale. "Una bella iniziativa, un modo per tenere insieme messaggi di speranza e positività" le parole del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. "Proviamo a raccogliere finanziamenti per sostenere questi progetti a sostegno di bambini affetti da queste gravi malattie. Ringrazio Cure2Children per tutto quello che fa. Le cittadine e i cittadini che vorranno aiutare questa iniziativa, potranno farlo acquistando il calendario 2025" aggiunge.