crowdfunding per l’arte

"Il rilancio di Palazzo Pitti è iniziato" dichiara Simone Verde, direttore delle Gallerie degli Uffizi. "Il suo valore, dal punto di vista monumentale e storico, è immenso. Abbiamo già riaperto l’Appartamento della Duchessa, in cui visse la vedova del Duca Amedeo d’Aosta Anna di Francia. Adesso siamo al lavoro per gli Appartamenti Reali" prosegue il direttore, annunciando altre novità come il restauro e riallestimento degli ambienti del Tesoro dei Granduchi al piano terreno. "Vogliamo rendere accessibile in tutta sicurezza gli Appartamenti del principe Luigi. E nostro interesse anche recuperare il Volterrano e gli Appartamenti degli Arazzi" dice Verde sottolineando come la spettacolarità degli ambienti è data dalla storia che raccontano. "Entro la fine dell’anno, in Sala Bianca, allestiremo un percorso sulla storia del palazzo attraverso il mobilio. Sarà l’occasione per lanciare un crowdfunding per il restauro dei mobili".