Critiche sulle festività natalizie a Campi: poche iniziative per rilancio del centro

"Le festività natalizie? Un’occasione persa per il rilancio del centro di Campi": a dirlo sono il capo gruppo di FdI, Roberto Valerio, e la coordinatrice comunale, Pierfrancesca Gallorini, che spiegano così la loro presa di posizione.

"L’amministrazione sta investendo troppo poco per una ripresa economica dei negozi del centro. Quella delle festività era un’occasione da non perdere e, invece, quello in arrivo è un Natale che si prospetta davvero parco per Campi. L’anno scorso, giustamente, fu dettato dalla catastrofe dell’alluvione di novembre, ma questa volta ci aspettavamo davvero un po’ di più dell’albero in piazza e delle luminarie. Poche le iniziative natalizie per i bambini in confronto all’offerta dei Comuni limitrofi".

Per poi aggiungere: "Niente pista di pattinaggio sul ghiaccio, niente slitte trainate da cavalli o iniziative del genere, solo un piccolo mercatino, che di gente ne attrae veramente poca negli ormai pochi rimasti negozi del centro. Poche le illuminazioni. L’unico presente: Babbo Natale sotto l’atrio del Comune, per fortuna il pezzo forte c’è. Al contrario ci aspettavamo qualcosa che coinvolgesse davvero e creasse un po’ di ‘movimento’ per risollevare le sorti di Campi".

Chi la pensa diversamente è l’assessore alla partecipazione Simona Pizzirusso, che parla, è vero, di "un Natale improntato sulla sobrietà, ma in segno di rispetto per le famiglie ancora in difficoltà a causa dell’alluvione".

E poi snocciola una serie di numeri relativi a un solo week end di eventi natalizi: "823 prenotazioni al Teatrodante, 4.000 ascolti del podcast ‘Il Natale di un tempo’, tutto esaurito per gli spettacoli della compagnia dei burattini, un notevole afflusso al Museo di Gonfienti e alle esibizioni degli allievi nelle piazze, cinque laboratori organizzati in sei fine settimana". Aggiungendo Anche che "l’ampia partecipazione della comunità è un segnale positivo. Resta del lavoro da fare per sostenere i negozi del centro storico, ma con la collaborazione fra Comune e e commercianti, si può guardare al futuro con fiducia".