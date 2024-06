Corsa a quattro per la poltrona di presidente

Oltre al toto giunta è interessante il gran premio legato alla presidenza del consiglio comunale, ruolo ambito sia a livello economico che di prestigio. Se fosse un gran premio di Formula Uno ci sarebbero due file: in pole position al momento sembrano esserci due assessori uscenti ovvero Cosimo Guccione e Benedetta Albanese. In seconda ecco il presidente usccente Luca Milani e l’ex senatrice Caterina Biti.

Un po’ più staccata Laura Sparavigna, che ha sì ottenuto la terza posizione a livello di preferenze (dietro Letizia Perini e Jacopo Vicini che saranno sicuramente assessori). L’ex assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Guccione (foto), oltretutto in area Schlein, potrebbe rappresentare quindi la giusta soluzione. Giovane, preparato, diplomatico. Così come può essere una valida opzione quella di Albanese che nell’ultimo mandato è stata assessora alla Sicurezza, alla Casa e al Lavoro, deleghe impegnative. Se Guccione diventa presidente del consiglio, Albanese potrebbe rientrare in giunta e viceversa. Milani ha mostrato la piena disponibilità a ricoprire nuovamente il ruolo: ha il vantaggio di conoscere come si fa (e non è poco) e cinque anni in più di esperienza. Anche lui è in quota Schlein, altro dettaglio da non sottovalutare. L’ex senatrice Biti potrebbe essere un altro profilo interessante: anche lei è già stata presidente, ha molta esperienza politica.

Niccolò Gramigni