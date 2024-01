Consiglio dei ragazzi, l’insediamento

LASTRA A SIGNA

Si è insediato, a Lastra a Signa, il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi. Si tratta del progetto di educazione civica e cittadinanza attiva promosso dall’Istituto comprensivo in collaborazione con il Comune, coinvolgendo gli studenti della scuola media Leonardo Da Vinci. Durante la prima riunione sono stati elette le cariche: il nuovo sindaco dei ragazzi è dunque Sofia Spaghetti, vicesindaco Carlo Edoardo Iacopini mentre presidente del consiglio comunale è Marco Morali. I venti consiglieri sono: Aurora Fossi, Andrea Sapienza, Alexandra Casserini, Niccolò Bucci, Giovanni Di Gregorio, Gabriel Amerighi, Emanuele Bacciotti, Niccolò Frattini, Carlo Edoardo Iacopini, Ginevra Schiariti, Eden Mattea Guerra, Alessandro Marchisio, Sofia Spaghetti, Andrea Gramiccia, Sabrina Romagnoli, Emma Ferroni, Adele Gabbiani, Tessa Nistri, Leonardo Bagni e Marco Morali. All’insediamento, è intervenuto anche il sindaco Angela Bagni che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale. A fine dell’iniziativa alcuni rappresentanti del Consiglio dei ragazzi hanno preso la parola per portare all’attenzione del sindaco alcune tematiche a loro care come la richiesta di piste ciclabili e di spazi aggregativi per i giovani.

Lisa Ciardi