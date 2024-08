Club Sportivo, colpi a raffica. "Fermiamoli"

Furti a ripetizione al Club Sportivo Firenze colpito anche ieri da ignoti che si sono introdotti negli spogliatoi forzando le porte. Per i giocatori delle squadre che si stavano allenando è stato un pomeriggio da dimenticare quando si sono accorti di essere stati derubati di portafogli, orologi, telefoni, vestiario e altri oggetti di valore. La zona delle Cascine si conferma nell’occhio del ciclone della malavita e anche le società sportive sono spesso colpite. A spiegare l’accaduto è Fabio Capitelli dirigente del Club Sportivo che lancia un forte messaggio: "Bisogna raddoppiare l’attenzione e i controlli. Siamo sotto assedio, ma non possiamo dare partita vinta a questi malavitosi che creano grossi problemi alle società e a tutti i tesserati. Sporgeremo denuncia alle forze dell’ordine".

A rimarcare il difficile momento è Marco Ceccantini, presidente Uisp, e parte attiva nel rilancio sportivo del Club Sportivo: "Anche a luglio siamo stati più volte colpiti da raid notturni con rottura di porte, vetri e armadietti. In gran parte per nulla perché non abbiamo oggetti di valore e nella cassa del bar ci sono solo pochi spiccioli. Faremo a breve una riunione di consiglio per capire come fronteggiare la situazione. Ritengo siano gruppi di ragazzi che vogliono fare delle bravate, come dimostra il furto di scarpe da gioco, maglie e palloni. Ma il problema principale sono i danni causati alla struttura. Purtroppo le difese che abbiamo sono poche e anche allarmi e sorveglianze continue notturne hanno dei costi difficili da sostenere".

F. Que.