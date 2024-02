Cimitero, ecco i lavori di ampliamento

Lavori di ampliamento del cimitero comunale in via Tosca Fiesoli: avanti tutta. Il cantiere, iniziato nel 2023 e poi interessato da una variante per l’implementazione degli ossari, ha registrato l’esproprio di un terreno privato, ripulito da baracche e vegetazione e bonificato. In totale, infatti, i lavori riguardano un’area di oltre 3.000 metri quadrati, all’interno della quale saranno realizzati due campi di inumazione, per 176 posti a terra, e un blocco di 150 ossari. Il progetto, inoltre, è già predisposto in questa fase per poter realizzare altri 450 ossari. E nell’ambito del futuro piano di completamento del primo lotto saranno realizzati altri tre campi di inumazione per 264 posti. Fine prevista dei lavori il prossimo mese d’aprile per una spesa di 728.000 euro. Le due parti, quella vecchia e quella nuova, saranno collegate da una rampa e ci sarà un accesso di servizio per potere raggiungere più facilmente la porzione di camposanto interessata dall’ampliamento. "Dopo un ultimo sopralluogo – ha detto il sindaco Tagliaferri – possiamo finalmente annunciare che i lavori di ampliamento stanno procedendo e la conclusione del cantiere in primavera rappresenta un importante traguardo per la nostra comunità. La variante apportata al progetto iniziale conferma l’attenzione verso la cittadinanza". Il progetto, curato dallo studio di architettura e ingegneria Edilprogetti è stato approvato dalla Soprintendenza, visto che il cimitero è un bene vincolato.

Pier Francesco Nesti