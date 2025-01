Cavaciocchi all’ultimo tuffo. Il Figline completa la rimonta

FIGLINE 2 FULGENS FOLIGNO 1

FIGLINE: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Milli, Francalanci, Borghi (45’ Cavaciocchi), Zellini, Aprili (67’ Dama), Gozzerini (60’ Ciravegna), Torrini, Bruni (80’ Noferi). All.: Brachi.

FULGENS FOLIGNO: Tognetti, Zichella, Cesaretti (82’ Nuti), Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Settimi (89’ Pupo Posada), Panaioli, Tomassini, Khribech, Calderini (80’ Di Cato). All.: Manni.

Arbitro: Boccuzzo di Reggio Calabria. Marcatori: 7’ Panaioli, 9’ Bruni, 89’ Cavaciocchi.

Note: spettatori 400. Angoli: 3-3. Ammoniti: Panaioli, Torrini, Tomassini, Simonti, Dama, Khribech.

FIGLINE – E’ un Figline che al "Del Buffa" torna a fare festa con una vittoria conquistata con il cuore e tanta grinta, superando un’ avversaria che abita nei piani alta della classifica. Dopo un primo tempo giocato su buoni ritmi da entrambe, con un Bruni e Zellini in evidenza, nella ripresa con gli inserimenti di Dama, Cavaciocchi e Noferi, la squadra di Brachi ha costruito anche se in extremis il suo successo importante in chiave salvezza. La partenza è del Figline ma a scuotere la rete, per primi sono gli ospiti. Al 7’ c’è un angolo di Calderini, colpo di testa di Pannaioli che infila Pagnini. La reazione dei gialloblù c’è: dopo 2 minuti il Figline pareggia. Punizione dalla sinistra di Milli con palla che spiove a centro area per Bruni che di testa acciuffa il pareggio. Al 29’ Figline pericoloso ma il tiro di Gozzerini passa sopra la traversa. Nella ripresa le forze fresche spedite in campo danno una spinta più consistente alle ripartenze dei gialloblù di casa che non demordono. Dopo un paio di conclusioni finite di poco a lato, all’89’ una punizione di Milli con palla che spiove in area. Torrini la sfiora ma è Cavaciocchi ben appostato a deviarla in rete per il 2-1 vincente.

Giovanni Puleri