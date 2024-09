Case popolari. Parte l’aggiornamento della graduattoria

Il Comune di Figline e Incisa aggiorna la graduatoria delle case popolari, ormai datata (risale al 2022): possono dunque presentare domanda gli aspiranti assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; la scadenza è alle ore 12 di lunedì 28 ottobre. Trattandosi di un bando di aggiornamento, coloro che sono già inseriti in graduatoria avendo già partecipato al bando di due anni fa non sono tenuti a presentare una nuova domanda; potranno comunque farlo, nel caso in cui siano subentrate nuove condizioni che per l’utente possono portare a un punteggio migliorativo e dunque di scalare verso l’alto la graduatoria. In caso di presentazione di nuova domanda, sarà considerata valida l’ultima ricevuta dal Comune, anche nel caso però in cui comporti l’inserimento in una posizione peggiorativa in lista rispetto alla precedente. Possono partecipare i cittadini residenti o che lavorano a Figline e Incisa Valdarno. Dato che l’ambito territoriale di riferimento del bando comprende anche il Comune di Rignano sull’Arno, per la determinazione del punteggio sarà considerato valido anche un eventuale periodo di residenza o di prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nel territorio rignanese. Le domande vanno presentate solo online collegandosi al sito del Comune e poi all’apposito portale con l’identità digitale Spid. Le caratteristiche necessarie per la partecipazione al bando sono sul sito. Per chiedere assistenza o informazioni, è disponibile l’ufficio comunale allo 055.9125248 o 0559125233 o via mail a a [email protected] Manuela Plastina