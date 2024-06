Case Erp, parte la maxi manutenzione

Manutenzione straordinaria con interventi green per le case Erp di Mercatale. I lavori, che si concluderanno ad agosto e vedono un investimento di 500mila euro, prevedono la posa del cappotto e il risanamento del tetto dell’edificio di via 8 Marzo che ospita dodici alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Messa in pratica attraverso gli incentivi ministeriali, la svolta green degli appartamenti Erp di Mercatale, finalizzata a garantire qualità della vita e obiettivi di sostenibilità, non solo ha permesso di realizzare un intervento complesso, ma ha consentito anche un’opera di rinnovamento della parte esteriore della facciata dell’immobile dove risiedono circa cinquanta persone. In questi giorni si è tenuto anche un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento del cantiere . L’intervento è stato presentato alle famiglie dal sindaco Ciappi (nella foto) e dal presidente di Casa Spa Luca Talluri. Qualità della vita e sostenibilità sono i principi che hanno guidato negli anni il piano degli interventi promosso dall’amministrazione e dell’Unione comunale del Chianti fiorentino per migliorare il patrimonio Erp. Nei Comuni di San Casciano, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle esistono 171 appartamenti Erp che ospitano 379 cittadini.

AnSet