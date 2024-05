Cartonificio, stop al nuovo sciopero. Fissato l’incontro tra Rsu e azienda

di Sandra Nistri

Sciopero ‘congelato’, al momento, per i lavoratori del Cartonificio Fiorentino. La decisione di sospendere l’iniziativa, fissata per il prossimo lunedì con diversi orari per i diversi turni e assemblee davanti ai cancelli dello stabilimento di viale Ariosto, è maturata per l’arrivo della convocazione ufficiale dell’incontro fra la Rsu aziendale e l’amministratore delegato del Gruppo Pro Gest, Francesco Zago, che dovrebbe tenersi il prossimo 16 maggio nella storica sede sestese dell’azienda. Poi, a seconda di come il confronto evolverà, i sindacati decideranno quale strada intraprendere, al momento comunque è sospesa ogni agitazione. Intanto, nei giorni scorsi, si è anche svolto l’incontro con la Direzione aziendale, anche questo richiesto visti i mesi estivi ormai davvero alle porte, per il piano ferie 2024.

Durante la riunione è stata concordata la fermata della produzione nello stabilimento di Sesto dal 12 al 23 agosto, escluso il Reparto Manutenzione che usufruirà invece delle ferie in un periodo diverso. "Abbiamo proposto – sottolinea in una nota la Rsu del Cartonificio – la possibilità di chiedere una ulteriore settimana da parte dei lavoratori con domanda entro il 31 maggio e risposta da parte dell’azienda entro il 15 giugno e di incontrarci nuovamente nel mese di settembre per calendarizzare le ferie natalizie". Richiesta per la quale la Direzione aziendale ha chiesto alcuni giorni di tempo, necessari per sottoporre l’approvazione della terza settimana all’amministratore delegato. Anche la possibilità di programmare le ferie sarà comunque un nodo importante su cui trattare.

Questioni specifiche a parte la vertenza legata al Cartonificio fiorentino, che si trascina da diversi anni, continua a rimanere incerta: una novità importante emersa di recente e considerata positiva è l’annuncio che il più volte ribadito trasferimento dei dipendenti di Sesto nello stabilimento della proprietà ad Altopascio in provincia di Lucca è sospeso per un anno e quindi non dovrebbe avvenire almeno prima del giugno 2025 anche se l’impressione è che il periodo possa essere, addirittura, più lungo. Nel giugno del 2022 era stato firmato, nel palazzo comunale di Sesto, un accordo tra le Istituzioni, i sindacati e la proprietà che prevedeva una moratoria di due anni. Fino al 30 giugno 2024, quindi, in base all’intesa non sarebbe stato possibile alcun trasferimento dei lavoratori sestesi ma ora il termine è ulteriormente prorogato.