Nuova carrozzina per Elisa, dopo il furto arriva il regalo del Lions Club Firenze Scandicci

Firenze, 9 agosto 2024 – Dopo il furto che l'ha lasciata senza la sua carrozzina manuale, Elisa Malagoli, una donna disabile di 43 anni residente a Novoli, ha potuto finalmente sorridere grazie a un gesto di grande solidarietà. Il Lions Club Firenze Scandicci, infatti, ha deciso di donarle una nuova carrozzina, ponendo fine a giorni di preoccupazione e sconforto.

“È come se mi avessero rubato le gambe”, aveva dichiarato Elisa, profondamente scossa dal furto della carrozzina che utilizzava quotidianamente e che era fondamentale per allenarsi in vista di una speciale gara ad ostacoli, prevista per settembre. “Mai avrei potuto pensare che qualcuno arrivasse a tanto”, il suo primo commento.

Il suo appello, lanciato attraverso La Nazione, ha toccato il cuore di molti. Sui social si è scatenata una vera e propria gara di solidarietà, tantissime persone hanno contattato inoltre a redazione del nostro giornale per esprimere il loro supporto e la volontà di aiutare Elisa a ritrovare un po' di serenità. È in questo contesto che è arrivato l'intervento del Lions Club Firenze Scandicci: la sedia a rotelle è già stata consegnata a casa di Elisa.

La carrozzina donata dal Lions Club Scandicci

“Ringrazio di cuore il Lions Club Firenze Scandicci”, dice Elisa. “Non è un regalo da poco, e sapere che da una cosa brutta è nata una così grande solidarietà mi riempie di gioia”. Grazie a questa donazione, Elisa potrà riprendere il suo allenamento e affrontare con serenità i prossimi mesi.