Firenze, lavoro: tante opportunità per i giovani Boom di partecipanti per il Career Day di Unicoop Firenze per il 14 e il 15 aprile. "Siamo felici di aprire le nostre porte e di farci conoscere in tutta la varietà di opportunità lavorative rivolte anche al mondo dei più giovani”, afferma la responsabile Rossella Molinari