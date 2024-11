Cappella dei caduti. Un pranzo di gruppo per pagare il restauro

Sulle prime potrebbe sembrare una storia da Peppone e don Camillo: la Casa del Popolo organizza un pranzo - domenica - per pagare il restauro della Cappellina dei Caduti a Santa Brigida. In realtà quella piccola Chiesetta ha sempre vissuto delle cure e dell’amore del suo popolo. Fino dalla sua nascita, nel 1925, voluta dall’allora parroco don Virgilio Giorgi, che la realizzò a soli due anni dal suo arrivo alla guida spirituale della frazione, nel 1923. Originariamente su quello spazio sorgeva un’altra Cappellina, dedicata a San Vincenzo Ferreri. Ma il Parroco la volle dedicata ai caduti della prima guerra mondiale. E la frazione ha messo mano alle tasche per il restauro: "Sono state promosse iniziative per rifare il tetto e una parte d’intonaco interno - dice ancora Sarti -. Domenica sarà celebrata la conclusione del restauro". In programma una Messa, alle 11, celebrata da Monsignor Giancarlo Brilli. Poi, alle 12,30, tutti a pranzo.

Leonardo Bartoletti