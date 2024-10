Caos treni, oggi tavolo in Regione

I disservizi sulla linea ferroviaria da e per Firenze-via Pontassieve saranno al centro della riunione che si terrà oggi in Regione. Convocati dall’assessore regionale Baccelli, Rfi, Trenitalia, i sindaci della Valdisieve e di Borgo San Lorenzo, Dicomano e Vicchio.

Degli amministratori mugellani saranno presenti i sindaci di Borgo Leonardo Romagnoli e Vicchio Francesco Tagliaferri, il vicesindaco di Dicomano Chiara Minozzi, e ci sarà anche l’assessore ai Trasporti dell’Unione dei Comuni del Mugello, la sindaca di Barberino Sara di Maio.

Tagliaferri è perentorio: "Non bastano dichiarazioni di impegno, tavoli e prese di posizione. Servono fatti concreti, questo ci aspettiamo dall’assessorato regionale. La Regione deve pretendere un servizio di trasporto efficiente. E se il contratto di servizio non viene rispettato, si applichino le penali previste. Faccia quanto è in suo potere per far cessare questa situazione intollerabile. Come possiamo chiedere ai cittadini di non usare l’auto ma i servizi pubblici se poi ogni giorno arrivano in ritardo a scuola e a lavoro? Perché questa è la situazione attuale".