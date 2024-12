Agenti della Municipale di Firenze e Prato insieme per controllare i bus turistici

Firenze, 13 dicembre 2024 – Nel pomeriggio di giovedì due equipaggi misti del Reparto Motociclisti della Polizia Municipale di Prato e dell'Autoreparto della Polizia Municipale di Firenze hanno effettuato un servizio di controllo sui bus turistici a Firenze nella zona dei Lungarni, controllando il rispetto della normativa inerente tempi di guida e riposo dei conducenti professionali, la prescrizione dell'alcool zero e la dotazione di sicurezza obbligatoria dei mezzi trasporto persone (oltre che, con l'occasione, anche il rispetto della Ztl).

L'iniziativa, che si pone all'interno di un progetto di lungo termine che interessa i territori dei due comuni, ha come obiettivo lo scambio di conoscenze ed esperienze in materia di controllo mezzi pesanti. Gli agenti fiorentini hanno infatti accumulato un bagaglio conoscitivo importante in materia di trasporto persone, mentre gli agenti pratesi vengono da una lunga tradizione di controlli in materia di trasporto merci, vista la vocazione industriale del territorio.

I mezzi controllati, adibiti a trasporto di persone sia nazionale che comunitario, sono risultati tutti i regolari, così come i loro conducenti.