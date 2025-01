Caos sosta, polemica in via Manzoni: "Strisce cancellate e spazi ridotti"

Caos sosta in via Manzoni. Protestano i residenti della centralissima strada di Scandicci per il caos scatenato dopo l’istituzione del senso unico. Il nuovo assetto ha determinato una nuova disposizione anche per la segnaletica orizzontale della sosta.

"Prima del provvedimento - racconta uno dei cittadini che vive nella strada che ha scritto al nostro giornale - tutto andava bene. Le aree di sosta, fra un passo carrabile e l’altro, erano ben centrate e dove lo spazio per due autovetture non era sufficiente vi erano disegnate le strisce che consentivano il parcheggio ai motorini. Ma soprattutto, dove si parcheggiavano le auto, erano disegnate strisce verticali che delimitavano lo spazio adibito ad ogni autoveicolo".

Il cambiamento di rotta, forse il mancato completamento della segnaletica ha portato l’inferno.

"Le strisce verticali non ci sono più – racconta l’imbufalito scandiccese – (illogico e fuori da ogni schema urbanistico) e spesso due macchine prendono il posto di tre. Le centrature delle aree di sosta tra i passi carrabili sono state fatte fuori misura, senza considerare lo spazio necessario per due autovetture. Il risultato è deprimente: auto messe davanti ai passi carrabili, parcheggi ‘creativi’ per risparmiare manovre in uscita con gli spazi occupati da meno vetture".

Non mancano battaglie all’ultimo parcheggio, tra cittadini e residenti che si vedono occupato il passo carrabile. Gli assetti della sosta in centro stanno entrando nell’occhio del ciclone. Proteste sono arrivate anche dai residenti della zona di piazza Boccaccio. In questo tratto non ci sono solo difficoltà oggi, ma c’è anche l’incertezza sul futuro, visto che in piazza è prevista la sistemazione.

L’area diventerà semi pedonale per il progetto di recupero dell’ex Alberti. Una ricucitura urbanistica che vedrà la demolizione della struttura attuale e la realizzazione di un intervento residenziale. Su questo sono in molti a cercare di capire quanto cambierà con il restyling della piazza.

Fabrizio Morviducci