Cantieri tramvia verso la conclusione. Spazi per il carico e lo scarico. Posti auto riservati ai residenti

Con la sistemazione della viabilità in arrivo anche stalli per carico/scarico e taxi in piazza San Marco. Con un maggior approfondimento sulla sistemazione della viabilità relativa alla Vacs è stato possibile recuperare spazi di sosta per i residenti sia in via La Marmora che in via della Dogana (25 auto e altrettanti posti per motorini) e anche posizionare stalli per il carico/scarico e per i taxi in piazza San Marco. Quindi con questa nuova disposizione si riducono i disagi per i residenti relativamente alla sosta. Altri nuovi stalli saranno poi reperiti nelle viabilità limitrofe.