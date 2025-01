Calcio storico, via al bando per un nuovo sistema di spalti

Firenze, 24 gennaio 2025 - In commissione cultura e sport del Comune di Firenze, presieduta da Fabio Giorgetti (Pd), è stata approvata una mozione promossa dalla lista Schmidt, grazie alla quale, spiega il primo firmatario Massimo Sabatini, “partirà un iter che porterà all’istituzione di un bando pubblico per l’identificazione e la progettazione di un nuovo sistema di spalti per la manifestazione del calcio storico fiorentino”. L'attuale sistemazione, ricorda Sabatini in una nota, “risale a circa 40 anni fa e necessita di migliorie in termini di aumento della capienza, fluidità e controllo degli accessi, presenza dei servizi igienici, sistema di illuminazione ed esposizione solare”. “Soddisfazione” è espressa anche dal presidente del calcio storico Michele Pierguidi: “Il campo – afferma – ha necessità di essere rinnovato, per questo ringrazio il primo proponente dell’atto Massimo Sabatini e la commissione tutta. La nostra manifestazione, che rappresenta la storia di Firenze nel mondo, merita una cornice al passo coi tempi. Se il passato ritorna ogni anno a vivere sulla sabbia, è giusto che chi guarda lo spettacolo del calcio lo faccia da postazioni contemporanee, e belle. Per questo auspichiamo un bando di concorso che garantisca l’apporto delle migliori menti, ingegneristiche e architettoniche, che rendano la nostra manifestazione ancora più affascinante”.