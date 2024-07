Bombardamento del ’44. Due giorni di eventi per ricordare la tragedia

Tra il 27 e il 28 luglio 1944, un bombardamento aereo devastò il centro di Impruneta, causando la morte di 77 persone, numerosi feriti e danni agli edifici, tra cui la basilica. A 80 anni da quel tragico evento, il Comune organizza due giorni di eventi. Sabato alle 21 in piazza Buondelmonti ci sarà la commemorazione ufficiale con le autorità e un ricordo delle vittime; segue lo spettacolo teatrale "Il seme della vita" della Compagnia di Achille con la Proloco. Domenica alle 18 ci sarà la messa in basilica seguita alle 19 da un corteo commemorativo che attraverserà le vie del centro storico, con sosta nei luoghi simbolo del bombardamento e deposizione di corone in ricordo delle vittime. Il corteo sarà accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi e si concluderà di fronte al palazzo comunale dove Manola Viti, presidente dell’associazione Paolieri, farà un intervento letterario.