Bilancio, dalle multe quattro milioni. Ma le tasse restano congelate

Tasse e tariffe non aumentano mentre la previsione per gli investimenti sfiora i 15milioni di euro. Un bilancio ‘cauto’, senza troppi voli pindarici, ma solido quello di previsione 2025-2027 approvato fa dal consiglio con i voti favorevoli della maggioranza (Partito Democratico, Per Sesto, Sinistra Italiana, Ecolò, oltre al sindaco) e quelli contrari di Lega, Fratelli d’Italia e Italia Viva.

Tra le principali voci di spesa, vengono confermati i trasferimenti per 3,6 milioni alla Società della Salute per prestazioni in favore di persone con disabilità, anziani e famiglie fragili. Nel capitolo investimenti spiccano i 5,4 milioni previsti per il completamento del ‘quadrilatero istituzionale’ con la riqualificazione degli immobili degli uffici comunali di via Barducci, 4,3 per la riqualificazione delle vie e delle piazze del centro, 1,45 per l’adeguamento sismico delle scuole Cavalcanti, De Amicis e Radice, oltre a 1,3 milioni per la riqualificazione del parco di Villa Solaria.

In calo la previsione di introiti legati alle multe per l’anno prossimo: poco più di 4 milioni e mezzo contro i 5,2 del 2024. "Quello approvato - commenta l’assessore al bilancio Massimo Labanca - è un bilancio prudente, ma che comunque conferma l’attuale livello dei servizi lasciando invariate tasse, imposte e tariffe, nonostante siano sempre più scarsi i trasferimenti dal governo nazionale Anche quest’anno, infatti, dovremo rinunciare ai 230mila euro del fondo affitti che il Governo Meloni ha deciso di tagliare non appena insediato. Come avvenuto già in passato, interverremo con risorse proprie, quest’anno abbiamo stanziato 450mila euro, e continueremo, a denunciare questa scelta vergognosa".

Intanto un duro attacco arriva dal capogruppo Lega Brunori che lamenta le scarse risorse previste per la ‘sicurezza’: "Nel bilancio preventivo 2025 – dice - non risultano nuovi investimenti significativi per la videosorveglianza o per il potenziamento della presenza della Municipale. Questo nonostante la maggioranza abbia fatto approvare una propria mozione in cui si impegnava a ‘implementare’ la videosorveglianza. Il bilancio invece prevede appena 92.000 euro di investimenti in conto capitale per la sicurezza urbana, una cifra irrisoria rispetto alle necessità della città. Anche sul fronte della Polizia Municipale, la situazione appare critica: le spese correnti destinate alla Municipale scendono, evidenziando una riduzione invece di un potenziamento".