Bilanci 2025, incontri alla Cgil

Incontri fra la lega "Silvano Sarti – Pillo" dello Spi-Cgil delle Signe e le amministrazioni comunali di Signa e Lastra a Signa. Si sono svolti sulle previsioni di bilancio 2025 e sono serviti a sottoscrivere due verbali che vanno nella direzione di rafforzare (con Lastra) e di iniziare (con Signa) un processo di coinvolgimento delle parti sociali. "I verbali - ha detto Sandro Carta, segretario dello Spi-Cgil delle Signe - segnano un’attenzione crescente con impegni sul fondo di solidarietà comunale, sull’invarianza delle tariffe e sulla lotta a elusione ed evasione. Ma non intendiamo rinunciare alla riduzione della pressione fiscale e tributaria con criteri di progressività secondo il reddito. Vogliamo che si arrivi a far precedere la proposta di bilancio di ogni Comune da un tavolo con le parti sociali per discutere le scelte e siglare protocolli d’intesa".