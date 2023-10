"Beethoven in Vermont: il Trio Metamorphosi al Conservatorio Cherubini"

Stasera (ore 21) nella sala del Buonumore del conservatorio Cherubini di Firenze, torna il ciclo "Musica &…", dedicato alle contaminazioni artistiche. Il Trio Metamorphosi, al debutto per gli Amici della Musica, presenta "Beethoven in Vermont", spettacolo scritto e diretto da Maria Letizia Compatangelo, con i costumi di Roberta Sileo e le musiche di Ludwig van Beethoven. I componenti del trio (Mauro Loguercio violino, Francesco Pepicelli violoncello e Angelo Pepicelli pianoforte) vestiranno i panni di attori-musicisti. "Beethoven in Vermont" ripercorre l’inaugurazione del "Marlboro Festival", nato nell’estate del 1951 all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, per iniziativa di tre musicisti esuli dalla Germania: Adolf Busch, Hermann Busch e Rudolf Serkin.