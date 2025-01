Bcc e parità di genere. La certificazione approda in Valdarno

La Bcc Valdarno Fiorentino ha ottenuto la certificazione per la parità di genere. "Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – dice il presidente Moreno Capanni -: è frutto dell’approccio strategico che come banca abbiamo maturato sui temi della diversità, dell’inclusione e della parità". La certificazione è stata ottenuta, spiegano dalla banca, a seguito di un processo di misurazione, rendicontazione e valutazione di un insieme di indicatori qualitativi e quantitativi in grado di guidare il cambiamento delle politiche per la parità di genere delle imprese. Il processo nella Bcc è stato coordinato da una donna, la vicedirettrice Caterina Nannini. "L’attenzione all’equilibrio di genere si traduce sicuramente in un ambiente di lavoro più inclusivo, ma anche in una migliore allocazione del talento di tutte le persone e in una maggiore spinta all’innovazione" commenta Paolo Bracaglia (in foto), direttore generale della BCC.