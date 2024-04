Baroque Festival Florence. Musica nei luoghi ’segreti’

Prende il via, venerdì 3 maggio alle 21 l’ottava edizione del ’Baroque Festival Florence’, unica rassegna di musica barocca a Firenze, che prevede, fino al 30 giugno, sedici concerti con musicisti di rilevanza internazionale, quasi tutti in un luogo di grande valore artistico normalmente chiuso al pubblico: la Sala Capitolare di Santa Felicita, con affreschi di scuola giottesca, oltre che in altri luoghi di grande interesse storico-artistico, come la Chiesa di Santa Felicita e la Biblioteca Marucelliana; due saranno all’aperto nel chiostro di Santa Felicita .

La rassegna è organizzata da Konzert Opera Florence, associazione musicale senza scopo di lucro che da nove anni propone concerti di musica rinascimentale e barocca in luoghi di interesse artistico in città, durante la stagione primaverile e autunnale, coinvolgendo giovani musicisti e professionisti del settore famosi da tutto il mondo per richiamare l’interesse sull’opera barocca europea e sulla musica strumentale del periodo. L’attività si svolge nel centro storico, a pochi passi dal Ponte Vecchio. Dal 2021 il progetto ’Baroque Festival Florence’ è rientrato fra quelli finanziati dal FUS (Fondo unico per lo spettacolo), inoltre è parte dell’Estate Fiorentina, supportato da Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Il presidente e direttore artistico dell’Associazione K.O.F. è Giacomo Benedetti: ha studiato pianoforte, organo, clavicembalo e direzione d’orchestra in Italia e Olanda, è organista e maestro di cappella nella chiesa di Santa Felicita e nella Basilica di San Miniato al Monte e docente al Conservatorio di Vibo Valentia. Lavora come organista e clavicembalista da solista. Lavora per il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; è stato Maestro Collaboratore del Conservatorio Luigi Cherubini e lo è ancora alla Scuola di Musica di Fiesole.

I concerti nella Chiesa di Santa Felicita o nella Biblioteca Marucelliana sono a offerta libera, quelli nella Sala Capitolare di Santa Felicita e nel chiostro hanno un prezzo variabile: 18 euro intero, 5 euro studenti; possibilità di abbonamento a 20 concerti dell’Associazione KOF con riduzione del prezzo a 10 euro a concerto; info: 348 6928660, [email protected]; konzertoperaflorence.eu.