I Bandierai degli Uffizi in trasferta incantano gli Stati Uniti

Firenze, 5 giugno 2024 – Grande successo per i Bandierai degli Uffizi, impegnati in questi giorni in una tournée negli Stati Uniti. Ospiti dei consolati italiani di Boston e Philadelphia, gli sbandieratori ufficiali del Comune di Firenze si sono esibiti in una serie di eventi legati alla festa della Repubblica.

La prima tappa è stata Springfield, la città del Massachusetts da cui ha origine il basket, dove i Bandierai si sono esibiti per la nutrita comunità italo americana. Le bandiere col giglio rosso in campo bianco hanno poi volato nei cieli di Boston dove, alla presenza del console Arnaldo Minuti e del deputato Italiano rappresentante per il Nord America Christian Di Sanzo si sono svolti due diversi eventi.

I Bandierai si sono spostati poi a Philadelphia dove, grazie al grande lavoro del consolato , in particolar modo della console Cristiana Mele, si sono esibiti prima alla festa della comunità italiana al Rose Tree Park poi, alla presenza delle autorità locali, presso il simbolo della città, il City Hall. Ognuna delle esibizioni dei Bandierai è stata accolta con grande entusiasmo, sia dalla comunità italiana presente che dai cittadini americani.