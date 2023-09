Bagno a Ripoli dei lettori, la terza edizione con Serena Dandini

Firenze, 20 settembre 2023 - Sarà Serena Dandini l’ospite speciale della terza edizione di Bagno a Ripoli dei lettori, tredicesima tappa per il 2023 del festival La città dei lettori, evento diffuso che ogni anno catalizza in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano firmato Fondazione Cr Firenze e Associazione Wimbledon Aps con la direzione di Gabriele Ametrano. Dal 22 al 24 settembre presso la biblioteca comunale di Bagno a Ripoli, Firenze (via di Belmonte 38) presentazioni, talk, incontri con gli autori, concerti, reading e passeggiate letterarie, tutto a ingresso gratuito. E sabato 23 settembre alle 19.00 appuntamento con Serena Dandini, che presenterà insieme a Eleonora François il suo “Cronache dal paradiso” (Einaudi), uno spaccato sull’infanzia dell’autrice che conduce nelle vite di personaggi famosi e misconosciuti, partiti per mete straordinarie, fisiche e mentali e guidati dall’aspirazione all’assoluto. Per questo e altri eventi di Bagno a Ripoli dei lettori (segnalati sul programma) sarà garantito il servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana. Bagno a Ripoli dei lettori gode del patrocinio di Ministero della Cultura, del patrocinio e sostegno di Regione Toscana e Comune di Bagno a Ripoli, in collaborazione con Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli e il sostegno di Toscana Energia, Unicoop e Publiacqua (ingresso gratuito, info: www.lacittadeilettori.it).