Aumento dei parcheggi a pagamento nel centro Rogers dopo la chiusura di via Aleardi

Con la chiusura della semipedonalizzazione di via Aleardi, arrivano più parcheggi a pagamento nel centro Rogers. È la giunta con una propria delibera del 3 dicembre a cambiare l’assetto degli stalli di sosta aumentando quelli a pagamento nella zona. Oltre ai due parcheggi di via 78° Lupi di Toscana infatti, ci sono strisce blu anche in via Francoforte sull’Oder.

Con un primo atto dell’agosto scorso, la giunta aveva portato in quest’area 6 nuovi posti con strisce blu. Ma alla fine dei lavori in piazza della Repubblica, e con la realizzazione di un nuovo edificio in via Francoforte sull’Oder (quello costruito subito dopo l’ufficio postale) si è reso necessario individuare altri spazi da destinare a parcheggio a pagamento.

Ne arriveranno altri nove, portando a 15 totali (più uno gratuito riservato ai disabili) gli stalli regolati dai parchimetri e sorvegliati dagli ausiliari del traffico che fanno imbelvire gli automobilisti con le loro multe.

Il numero di posti a pagamento è immodificabile, perché è stato oggetto di trattativa con la società che ha realizzato il nuovo centro.

Nel project financing è indicato che oggetto della gestione da parte del concessionario saranno 139 posti auto in area delimitata (ovvero fuori dalla sede stradale) e 100 posti auto lungo strada ubicati in via Francoforte sull’Oder, via 78° Lupi di Toscana, via Aleardi, piazza della Repubblica.

In passato non sono mancati contenziosi con questa società visto che tutto intorno alle aree a pagamento, a Scandicci sopravvivono tantissimi parcheggi liberi e le strisce blu non sembrano essere così redditizie come immaginato.

E infatti anche in pieno cantiere per gli interventi di semipedonalizzazione, la società di gestione dei parcheggi si era fatta viva indicando che al termine dei lavori in via Aleardi, di fronte al negozio Coop, e in Piazza Della Repubblica c’erano 21 posti auto a pagamento e non 27 come in precedenza.

Per quanto riguarda il posizionamento dei 15 stalli mancanti la giunta ha individuato la possibilità di posizionarli nella zona in angolo tra la Via Dei Turri e la Via Francoforte sull’Oder dove attualmente ci sono posti auto in sosta libera. Uno di essi potrà essere riservato alla sosta per i veicoli delle persone con disabilità.