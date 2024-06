’Artisticamente insieme’. Progetto per valorizzare la creatività dei ragazzi

Ultimo giorno oggi per ‘Artisticamente insieme’, il progetto ideato e voluto presso l’Istituto comprensivo Giorgio La Pira, a San Donnino, che ha consentito per tre giorni di aprire le porte delle scuole ai genitori degli alunni. Sono stati proprio loro, in pratica, a farlo, insieme ai docenti e sotto la guida della dirigente scolastica, Anna Piscitelli, grazie a una serie di iniziative nate con l’obiettivo di valorizzare la creatività degli stessi studenti. "Una proposta innovativa – spiegano dall’Istituto comprensivo - per valorizzare l’impegno profuso in questi mesi attraverso un’ampia varietà di forme artistiche. Il tema della creatività sviluppato nel progetto è stato infatti musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo, linguistico-creativo, con azioni volte a favorire l’inclusione di tutti gli allievi e a promuovere i giovani talenti". Così, fino a oggi, i genitori possono assistere a brevi drammatizzazioni, esibizioni di danza, di mimo, recite, letture, mostre di elaborati artistici, di scienze, mostre interattive, musical, pattinaggio, tennis, le premiazioni degli alunni che hanno partecipato alle gare di Kangourou ed esibizioni di canto e di ballo nei giardini dei vari plessi scolastici. Fra l’altro, le performance degli alunni erano già partite lo scorso 22 maggio con lo spettacolo ‘Artisticamente insieme, i nostri cento passi… per volare’, andato in scena al Teatrodante Carlo Monni e con la partecipazione, due giorni dopo, al ‘Festival della creatività’ presso l’Istituto comprensivo Falcone – Borsellino a Sesto Fiorentino, "riscuotendo – concludono dall’Istituto comprensivo - un grande apprezzamento da parte dei presenti".