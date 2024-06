Arte, teatro e iniziative. Loppiano in festa tra rassegne e spettacoli

Loppiano tra teatro e pittura. Fino a domani all’Istituto Universitario Sophia (e solo stasera all’Auditorium di Loppiano) avrà infatti luogo l’esposizione "Into. Knowing from the heart" che presenta alcune opere pittoriche di Licia Paglione, ricercatrice in sociologia presso l’Istituto Universitario Sophia. I suoi quadri, accompagnati da brani di studiosi di vari ambiti disciplinari - dal sociologo Pitirim Sorokin al filosofo Romano Guardini, dalla scienziata biochimica Rosalind Franklin ai filosofi Baruch Spinoza, Simone Weil, Max Scheler e Dietrich von Hildebrand - vogliono rendere visibili, tra pittura e parole, i fili che legano, nel tempo e nello spazio, pensieri e vite differenti ma convergenti nel credere che il conoscere richieda anche l’agire del cuore. Domani alle 21, invece, nello spazio dell’Auditorium sarà rappresentata la pièce teatrale "Camilla, note di una maestra" tratta dai diari di Camilla Folonari. L’adattamento testuale è di Sara Felli e Pierluigi Grison. Con la partecipazione della cantautrice Chiara Grillo e del pianista don Carlo Seno. L’ingresso è libero. I due eventi sono inseriti nel programma del convegno internazionale "Il movimento dell’agape: chiave di rinnovamento socio-culturale" promosso dal Dipartimento di Teologia, Filosofia e Scienze Umane dell’Istituto Universitario Sophia che ha preso il via ieri e proseguirà fino a domani a Loppiano. Fra gli appuntamenti del da segnalare anche, domani e domenica, la Scuola di Minimoto proposta dall’associazione Time to Race ASD che dà la possibilità a bambini, ragazzi e adulti di avvicinarsi o di migliorare la guida di questi mezzi. L’appuntamento è nel piazzale di via Kennedy a Figline dalle 9 alle 17 con partecipazione gratuita.