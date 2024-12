Arte e lotteria a ’La Soffitta’

"Pesca l’arte e mettila da parte". Titolo accattivante quello dell’iniziativa di autofinanziamento promossa dallo Spazio delle arti La Soffitta di Colonnata e giunta alla quarta edizione. Acquistando un biglietto della lotteria, al costo di 50 euro, si potrà infatti partecipare al sorteggio di tutta una serie di opere, quadri grafiche e anche sculture, donate nel corso del tempo da tanti artisti e messe a disposizione dalla galleria interna all’Unione operaia di piazza Rapisardi. Opere realizzate anche da grandi nomi nel mondo dell’arte come Antonio Berti, Giuliano Pini e Piero Nincheri, che saranno esposte alla Soffitta, per una settimana, da domenica 15 con orario 16-19 dal martedì al sabato e 10,30 - 12,30 e 16-19 la domenica. L’estrazione ed abbinamento ai biglietti venduti, che sarà a sorte, è fissata per il 22 dicembre a partire dalle 11.