Arriva la Coppa Davis. Tutti pazzi per il tennis

La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i due massimi trofei del tennis maschile e femminile conquistati dall’Italia nel 2024, hanno fatto tappa, ieri, al circolo tennis La Limonaia con vere e proprie file di appassionati che si sono presentati per vedere dal vivo le due mitiche ‘insalatiere’.

Si tratta della prima tappa, in Toscana, in cui le due coppe sono esposte insieme: poi il Trophy Tour 2025 promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel proseguirà a livello regionale con il Ct Siena, il Tc Pistoia e il Ct Giotto Arezzo.

Con i padroni di casa, capitanati dal presidente del circolo Sergio Saccenti e dalla consigliera Silvana Matonti, ieri erano presenti anche il delegato federale per la provincia di Firenze Miller Cioni e il presidente della Fitp Toscana Luigi Brunetti.

A rappresentare le istituzioni il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore allo Sport Damiano Sforzi. "Per questo evento – ha detto Brunetti – si può parlare di eccezionalità, eccezionalità perché le due coppe viaggiano insieme ma soprattutto perché il circolo La Limonaia non si trova in una metropoli ma in Comune di dimensioni più piccole. La Federazione ha voluto premiarlo però per il buon lavoro fatto in termini di tessere federali, il che sottintende l’impegno forte per il tennis giovanile ma non solo".

Tasto, questo, su cui ha voluto far leva anche l’assessore allo Sport Damiano Sforzi per il quale "la possibilità di accogliere i due trofei arriva dopo un lavoro di anni ed è il frutto dell’impegno profuso dai gruppi dirigenti che si sono succeduti".

Per il sindaco Falchi le coppe esposte "possono rappresentare anche un mezzo per far parlare del tennis e fare avvicinare più ragazzi e bambini a questo sport, sull’onda delle vittorie di Sinner, come un volano di crescita dello sport per giovani e meno giovani".

Sport al maschile ma anche al femminile – come sottolineato da Silvana Matonti – e in questo senso la presenza della Billie Jean King dedicata alla giocatrice che si è battuta per la lotta al sessismo nello sport e nella società "è particolarmente significativa".

Sandra Nistri