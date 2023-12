Arrestato il rapinatore del bancomat

Cinquecento euro costati cari all’autore del furto di agosto ai danni di una 58enne di Pontassieve. Dopo un’indagine i carabinieri hanno arrestato un 20enne del Regno Unito. La vittima, mentre faceva un Bancomat, fu avvicinata da due uomini stranieri, che con una scusa si misero nel mezzo tra lei e lo sportello, portando via la cifra che era appena uscita. I militari dell’Arma hanno ricostruito l’accaduto, grazie alle immagini di videosorveglianza, arrivando a costruire il quadro indiziario ha portato al provvedimento cautelare. La misura nei confronti del 20enne è stata eseguita al carcere Sollicciano, dove lo stesso era già detenuto, mentre per quanto concerne il complice sono ancora in corso le ricerche.

Leonardo Bartoletti