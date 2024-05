Arena incontra i cittadini

Assemblea pubblica sul tema caldissimo della sicurezza in un luogo particolare, la frazione del Nome di Gesù colpita negli ultimi mesi da ripetuti atti vandalici, per la candidata sindaco Maria Arena (foto) (Pd, Futura, Calenzano in Movimento) che illustrerà le sue proposte sull’argomento. All’incontro, in programma questa sera alle 21,15 nei giardini di Villa Martinez in via del Molino 166, prenderà parte Matteo Biffoni presidente dell’Anci Toscana e presidente del Forum italiano per la Sicurezza Urbana. L’iniziativa sarà preceduta, alle 19, da un incontro conviviale con apericena.