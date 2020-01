Firenze, 14 gennaio 2020 - La Toscana ha approvato un sito di interesse comunitario (Sic) marino in un'area di particolare concentrazione di esemplari di delfini della specie Tursiops Truncatus, conosciuti come delfini 'con il naso a bottiglia'.

Il sito sarà realizzato dalla Regione per salvaguardare tale specie marina e per una gestione sostenibile delle attività umane nell'area sia dal punto di vista economico sia ecologico. In questo senso è stata approvata all'unanimità una delibera dal Consiglio regionale. L'area prescelta, per una superficie di oltre 3.740 chilometri quadrati di mare, è fra Piombino e Pietrasanta, in Versilia, e include le isole di Capraia e Gorgona.

Il presidente della commissione Ambiente e territorio, Stefano Baccelli (Pd) spiega che con questo documento "la Toscana compie un altro passo in avanti per la salvaguardia dei cetacei e di tutto l'ecosistema marino. Il ministero dell'Ambiente con sollecitazione della Commissione Europea ha segnalato l'Arcipelago toscano come area rilevante per questa tipologia di delfini; successivamente uno studio di Ispra insieme a monitoraggi e approfondimenti realizzati con il supporto di Arpat hanno riscontrato un'alta concentrazione di esemplari proprio nel perimetro che ora andiamo a delimitare come sito di interesse comunitario".