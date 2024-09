Apparizioni nel parco. Tra fiaba e poesia nel verde di Pratolino

Una passeggiata teatrale in 12 scene per ripercorre con fantasia visionaria ed esattezza storica i 400 anni del parco, dalla creazione nel 1568 per volere di Francesco I de’ Medici, il Granduca alchimista, fino a metà ‘900 con la principessa Maria Demidoff. È, in estrema sintesi, ’Apparizioni nel parco’, il progetto a cura di Duccio Barlucchi della Compagnia Teatro d’Almaviva in programma oggi e domani (ore 17) e il 5 e 6 ottobre (ore 16,30). "Le apparizioni si inseriscono nei luoghi così come sono, senza modificare nulla" dice Barlucchi ricordando che il "parco ha il suo emblema e testimonial nell’Appennino, gigante roccioso che evoca la potenza della Terra da cui pare uscire. Un genius loci frutto di creatività umana visionaria e allegorica, armonica con l’ambiente circostante e ispirata al godimento di natura, arte e storia". Così, in questa scenografia suggestiva, ben 18 interpreti e quattro assistenti di scena, con costumi, maschere, musica e altro danno vita a un viaggio di un’ora che, nello spirito alchemico originario di ’percorso iniziatico’, trasporta il pubblico in momenti scenici coinvolgenti con pizzichi di umorismo, evocando storie, leggende e dicerie sconosciute ai più. "L’obiettivo è affascinare il pubblico, portarlo anche nella magia isoterica che sta dietro la storia di questo parco che ha avuto momenti di declino ma anche di rinascita" spiega ancora Barlucchi.

Il percorso parte (puntuale, per ovvie ragioni di luce solare) dalla Locanda e poi si snoda in dodici tappe, attraverso percorsi agevoli (ma con scale). "In ogni tappa succede qualcosa: le apparizioni fanno riviviere il giardino della meraviglie: gli splendori e le offese, il genio dell’arte e la spiritualità segreta, le vicende e leggende e tanto altro" dice Barlucchi svelando che il gran finale sarà alla Grotta di Cupido. Le passeggiate sono fruibili per tutte le età, l’ingresso è libero. Info: 335.5915607 o [email protected].

Barbara Berti