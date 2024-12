Aperte le iscrizioni all’Open day 2025 dell’Università di Firenze

Firenze, 10 dicembre 2024 - L’Università di Firenze si presenta a matricole e futuri studenti. In calendario tre giorni di Open day, nei giorni di giovedì 30 gennaio, venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio, ospitati al Campus Morgagni (ore 9.30 – viale Morgagni 40-44). Sarà l’occasione per conoscere l’offerta formativa (lauree triennali, magistrali, a ciclo unico e dottorati) e i servizi che l’Ateneo mette a disposizione. Possono partecipare istituti scolastici e singoli interessati, dopo aver compilato la domanda di registrazione. Durante i tre giorni sarà possibile ricevere informazioni dettagliate sui corsi, incontrare il personale dell'Ufficio Orientamento, partecipare a seminari tematici e di approfondimento delle proprie attitudini, mettersi alla prova con laboratori organizzati dai corsi di laurea e dalle Scuole di Ateneo. Inoltre, Alumni/ex studenti e dottorandi racconteranno le proprie esperienze all’interno di Unifi. Le iscrizioni sono già aperte, con la possibilità di prenotarsi a una o più date in programma.