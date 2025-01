Anziani a lezione di smartphone con i giovani membri del consiglio comunale dei ragazzi e della ragazze di Lastra a Signa. L’appuntamento è giovedì 30 gennaio, dalle 9 alle 11, presso il Centro sociale per anziani di via Togliatti 37. L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati all’argomento, anche non residenti all’interno del Centro. L’iniziativa punta a far incontrare generazioni diverse e vede protagonista appunto il consiglio comunale dei ragazzi e della ragazze, organo consultivo e propositivo nato con lo scopo di avvicinare gli alunni della scuola media Da Vinci alle istituzioni e alla gestione della propria città, facendoli sentire partecipi delle problematiche e delle istanze della comunità. Previsti altri incontri nei quali saranno gli anziani a trasmettere ai ragazzi conoscenze e nozioni, a partire dai laboratori di cucito.