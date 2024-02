Chiede lo scontrino in un negozio, 83enne spinta a terra: spalla fratturata

Firenze, 7 febbraio 2024 – Ancora un episodio di violenza ai danni di una persona anziana che è stata aggredita, pare che la sua unica colpa sia quella di avere chiesto uno scontrino. Siamo in un negozio dell’usato nel quartiere di Novoli, a Firenze, dove la donna ha chiesto lo scontrino di un acquisto fatto giorni prima. Non ottenendo quanto richiesto, l’anziana ha minacciato di chiamare la guardia di finanza e in risposta è stata spinta a terra da una persona presente nel locale e finisce in ospedale.

Nessuno avrebbe soccorso la donna di 83 anni, che è stata costretta con il cellulare a chiamare il 118. L'ambulanza ha portato la pensionata al pronto soccorso di Careggi: ha riportato la frattura di una spalla e contusioni multiple, con una prognosi di 30 giorni. In ospedale, su richiesta del 118, è intervenuta una volante. La donna ha raccontato alla polizia che dopo aver sollecitato la ricevuta di un oggetto acquistato nei giorni precedenti, è nata una discussione con alcune persone presenti nel negozio.

L'83enne avrebbe minacciato di chiamare la guardia di finanza e subito dopo una persona, da dietro il bancone, l'avrebbe spinta facendola cadere a terra. La donna accusava forti dolori alla spalle e al bacino e, secondo il suo racconto, non riusciva a sollevarsi ma nessuno si sarebbe adoperato per assisterla. Dopo aver chiamato il 118, è stata soccorsa dai sanitari di un'ambulanza della Misericordia di Rifredi.