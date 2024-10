Amici per la vita, il libro ritrovato. Don Facibeni e il giovane ebreo salvato

In questi giorni cade il centenario dell’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, fondata da don Giulio Facibeni nell’autunno del 1924. Fra le manifestazioni in programma ce n’è una particolarmente emozionante, oggi alle 16,30 in Palagio di Parte Guelfa, perché dimostra quanto bene abbia fatto, quel prete di Rifredi, durante la guerra. Si tratta della presentazione del libro di Louis Goldman ’Amici per la vita’ ripubblicato da Giuntina. Interverranno la sindaca Sara Funaro, il presidente della Madonnina del Grappa don Vincenzo Russo, l’editore Vogelmann e la figlia dell’autore scomparso Adina Goldman. Il volume è una testimonianza di un giovane ebreo, Louis, scampato alla deportazione grazie a don Facibeni.