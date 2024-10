Ambulanze senza medico a bordo. Mobilitazione e raccolta firme

Prende avvio la raccolta firme per sollecitare la revisione del piano regionale di riorganizzazione del servizio di emergenza. A Greve in Chianti il problema è particolarmente sentito tanto che il centro destra aveva presentato una mozione, appoggiata anche da Immagina Greve, per mantenere la presenza del medico a bordo delle ambulanze del 118, ma era stata bocciata in consiglio comunale. Adesso parte la mobilitazione con la petizione. "Il nostro obiettivo – spiega Filippo Pierini capogruppo di Immagina Greve - è di portare la voce della comunità di fronte alle istituzioni metropolitane, regionali e nazionali affinché la revisione del servizio di emergenza che coinvolgerà il nostro territorio venga definitivamente abbandonata. Ricordiamo, infatti, che a causa delle nefaste scelte regionali è attualmente in previsione la sostituzione dell’ambulanza medicalizzata oggi operante dalla sede dell’AVG di Greve con un’ambulanza composta di soli volontari. Sarà affiancata da un’automedica che dovrà servire i tre Comuni di Greve, San Casciano e Tavarnelle-Barberino".

La raccolta inizierà sabato davanti alla Cooperativa Italia Nuova, a Greve, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Oltre al capoluogo, ci saranno appuntamenti per la raccolta firme su tutto il territorio del Comune.

Andrea Settefonti