Bagno a Ripoli: allontanato dal locale, lancia una transenna addosso a una donna

Firenze, 14 gennaio 2024 – Attimi di paura all’interno di un locale di Bagno a Ripoli, dove un uomo ha dato in escandescenze dopo essere stato allontanato dal personale addetto alla sicurezza.

Il protagonista della vicenda, un 47enne italiano, aveva assunto un comportamento molesto e per questo era stato messo alla porta. Pretendendo di rientrare, ha afferrato una transenna utilizzata per consentire il regolare afflusso all'esercizio brandendola nei confronti del personale di vigilanza e nell'azione ha colpito al volto una donna in fila in attesa di entrare, deferito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto riferito dagli investigatori la donna è stata condotta all'ospedale Santa Maria Annunziata per le cure mentre l'uomo è stato deferito in stato di libertà per lesioni aggravate.