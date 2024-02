Alice in musical al Verdi. Show per tutta la famiglia

FIRENZE

Tratto dal celebre romanzo di Lewis Carrol, il grande classico della letteratura va in scena in una edizione tutta toscana: "Alice nel paese delle meraviglie". Sabato (ore 20.45) e domenica (ore 16.45), sul palco del Teatro Verdi di Firenze, targato Compagnia delle Formiche. Il musical presenta un cast di 15 eccezionali performer e farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare. Le musiche coinvolgenti, gli oltre quaranta meravigliosi costumi cuciti a mano e le spettacolari scenografie faranno da cornice ad uno spettacolo indimenticabile. Il pubblico curioso, come Alice, potrà seguirla fin dentro la tana del coniglio bianco, e assistere a un vero e proprio trionfo di fantasia.

In un Paese delle Meraviglie in cui i bruchi borbottano e i gatti parlano, anche un Cappellaio Matto non vi sembrerà poi tanto folle. Se anche riusciste a non perdere la testa in un mondo completamente al contrario, state in guardia: con la Regina di Cuori nei paraggi, nessuna testa è al sicuro. Il successo delle oltre 20 produzioni all’attivo, ha reso la Compagnia delle Formiche uno dei punti di riferimento nel panorama del musical italiano. Dalla sua prima produzione nel 2003, la Compagnia toscana si è specializzata anche nell’adattamento di capolavori del teatro musicale internazionale: oltre ad Alice nel Paese delle Meraviglie ha prodotto La Spada nella Roccia, Cenerentola – Il Musical, Nel Magico Mondo di Oz, Love Story e Mortina. Lo show ha una durata di circa due ore con un piccolo intervallo compreso con la regia di Andrea Cecchi, la scenografia di Gabriele Moreschi e con le musiche di Lapo Ignesti e Elisa Bisceglia.

Alice sarà interpretata da Benedetta Boschi e Sara Spagna, Simone Marzola sarà il cappellaio matto e Claudia Naldoni la regina di cuori. Il passaggio all’età adulta è uno dei temi principali del romanzo Alice è una bambina, ma in questo nuovo mondo si ritrova ad affrontare situazioni e problemi difficili.

Per info e biglietti: [email protected], 055.212320.