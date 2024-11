Alice e Sirenetta, l’ora della magia. Doppio spettacolo per i più piccoli

Un fine settimana dedicato ai più piccini con ’Alice nel Paese delle Meraviglie’ e ’La Sirenetta’ al Teatro Cartiere Carrara. Sabato 23 novembre sbarca così in riva all’Arno “Alice In Wonderland - On Ice” (ore 15), una magica reinterpretazione su ghiaccio del capolavoro fiabesco di Lewis Carroll. Ecco che i protagonisti stavolta incanteranno i baby spettatori calzando pattini e dando vita a una nuova avventura di Alice, ora 13enne, accompagnata dalle melodie del giovane compositore Alexey Galinski. Grazie a spettacolari proiezioni video, il pubblico viene immerso nel fantastico mondo di Wonderland.

C’era una volta il Regno di Atlantica, che si estendeva per tutto il mondo sommerso… Così inizia “La Sirenetta - La voce dell’oceano”, il musical in scena domenica 24 (doppio appuntamento, alle 15 e alle 18) sempre al Teatro Cartiere Carrara. Ispirata dalla favola di Hans Christian Andersen, Simona Paterniani (regista e autrice del libretto) ha riscritto la storia, arricchendola di personaggi molto divertenti e stravaganti per la gioia dei bambini.

Ad Atlantica regnano due giovani fratelli, Tritone e Ursula, fino a quando Ursula si trasforma in un polipo diventando la strega del mare e regina dell’oscurità. Intanto la giovane figlia di Tritone, Ariel, una sirena dalla voce angelica, un bel giorno si imbatte in un naufragio salvando la vita al principe Rick e innamorandosene subito.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili online sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (Tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804).

Diamo un’occhiata ai prossimi appuntamenti. Sabato 7 dicembre alle ore 15 sempre al Teatro Cartiere Carrara arriva “Music Circus Show On Ice”, spettacolo musicale su ghiaccio ispirato ai film d’animazione “Frozen” e con al centro le sorelle Elsa e Anna: un avventuroso viaggio segnato da musiche, danze e colpi di scena, insieme a pattinatrici sul e acrobati di livello internazionale. Tra le indimenticabili emozioni, Elsa che intona la canzone “Let it go” in un mare di ghiaccio e cristalli blu.

E ancora a un tiro di schioppo dal Natale, domenica 22 dicembre (ore 15 e ore 18) gli amatissimi youtuber, cantanti a autori Ninna e Matti con il loro “Super Tour”: dopo il successo riscosso nel primo tour teatrale, la celebre coppia, accompagnata da dieci performer e ballerini, regala nuove emozioni con uno show intriso di scherzi, imprevisti e momenti indimenticabili.

Sabato 28 dicembre (ore 21) torna “Magic Florence”, grande evento di magia e illusionismo ideato da Mattia Boschi. Uno spettacolo per tutte le età in cui si spazierà dal mentalismo ai numeri di grandi illusioni visuali.