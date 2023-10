Fondazione Cr Firenze, 400mila euro per aiutare l'Alto Mugello

Firenze, 2 ottobre 2023 - Un fondo da 400 mila euro per aiutare i comuni dell'Alto Mugello colpiti nel mese di maggio da un'alluvione che ha causato oltre 450 frane che hanno isolato frazioni e centri abitati e di recente dal sistema con epicentro Marradi. Fondazione Cr Firenze ha messo le risorse a disposizione dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio: serviranno a migliorare le dotazioni strumentali della Protezione civile, a consentire il trasporto sociale ed assistenziale e l'organizzazione di eventi socio-culturali a cura delle associazioni del terzo settore. "Con questo intervento intendiamo testimoniare la nostra concreta vicinanza alle popolazioni dei territori travolti dall'alluvione dello scorso maggio e nuovamente colpiti dal sisma delle scorse settimane - ha dichiarato il presidente di Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori -. Lo facciamo sostenendo quel terzo settore che è da sempre uno degli ambiti che noi consideriamo prioritari. La loro attività è fondamentale e lo è, soprattutto, in queste situazioni di emergenza che ci vedono a supporto degli operatori e della comunità del Mugello nel cercare di assicurare quei servizi ancora più necessari in questa fase di grande difficoltà". "Il Mugello è un territorio sensibile che va aiutato ad affrontare le emergenza - ha aggiunto il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella -. Queste si sono manifestate a maggio con particolare forza ma anche le scosse telluriche hanno evidenziato una certa fragilità, a cui supplire con una prevenzione attenta, un monitoraggio continuo, il potenziamento della Protezione civile che ringrazio per il grande lavoro sostenuto. Il fondo creato dalla Fondazione rafforza proprio questa prospettiva e gliene siamo grati". Tra i presenti alla presentazione del fondo i sindaci di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola Tommaso Triberti, Philip Moschetti e Giampaolo Buti.