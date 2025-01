Addio Gheri Guido. Domani l’ultimo saluto

Saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di San Bartolo in Tuto, a Scandicci, i funerali di Gheri Guido, il fondatore di Radio Studio 54, che è venuto a mancare mercoledì all’età di 73 anni, dopo una lunga malattia. Gheri era stato uno dei protagonisti della stagione delle radio libere a Firenze in quegli anni Settanta di rivoluzione del mondo dell’informazione e della comunicazione. Fu proprio nel 1975 che fondò la sua emittente. Ma nel tempo è stato anche fondatore e presidente della Nazionale Italiana calcio dei Dj, con la quale ha portato avanti tante azioni di beneficienza. Negli anni Ottanta portò a Firenze anche Zucchero, Mango e Minghi. Poi, il processo per odio razziale a causa delle affermazioni espresse durante alcune programmazioni, e che lo ha visto condannato nel 2023. Da quel momento il tribunale dispose anche la confisca degli impianti usati per la trasmissione della radio sulle frequenze assegnate.