Acque reflue. Nuova disciplina per gli scarichi

Il Consiglio comunale di Pontassieve ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura. Uno strumento che va a migliorare le attuali regole in vigore. Tutto questo anche alla luce della nuova normativa, che sarà di maggiore e facile lettura per permettere agli studi tecnici una maggiore semplicità nella presentazione delle pratiche. Un aiuto ed una semplificazione, in sostanza, che non dovrebbe mancare di migliorare il lavoro di molti professionisti. Le novità sono state illustrate anche in un incontro dedicato ai tecnici del territorio che si è svolto in settimana nella Sala del Consiglio comunale del capoluogo. Il nuovo regolamento è anche consultabile sul sito istituzionale del comune di Pontassieve, alla pagina https://www.comune.pontassieve.fi.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-funzionamento-interno/regolamento-comunale-degli

L.B.