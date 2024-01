"Acqua rotta" oggi al Niccolini

Si chiama "Acqua rotta" lo spettacolo per voce recitante, violoncello e gocce d’acqua che gli Amici della Musica presentano stasera alle 21 al Teatro Niccolini. Accanto al violoncellista Mario Brunello e all’attrice Mariangela Gualtieri troneggia in scena l’installazione Quasi zero di Gianandrea Gazzola. Una struttura alta tre metri, con un cubo di ghiaccio al centro, che contribuisce alle atmosfere sonore dell’evento sulle contaminazioni tra musica e altre forme artistiche, che trova il suo focus attorno al tema dell’acqua.